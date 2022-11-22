لاعب ألماني شهير يغيب عن أولى مباريات كأس العالم... من هو؟

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يغيب الدولي لوروا ساني عن منتخب ألمانيا في استحقاقه الأول في مونديال قطر بمواجهة اليابان يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.ولم يشارك لاعب بايرن ميونخ الحالي ومانشستر سيتي الإنجليزي السابق في تدريبات "المانشافت" على ملعب الشمال.وأفاد الاتحاد المحلي للعبة عبر موقعه على تويتر أن ساني يعاني من مشاكل في ركبته، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، في حين سيضطر المدرب الوطني هانزي فليك للاستغناء عن خدماته في المواجهة الأولى.