شاهد أكبر 5 مفاجآت في تاريخ المونديال!

حقق المنتخب السعودي فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1، اليوم الثلاثاء، في أولى لقاءات الأخضر ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022.

ورغم كافة التوقعات التي أشارت إلى فوز الأرجنتين باعتبارها أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب، نجحت السعودية في قلب الطاولة وتحقيق فوز مثير، أعاد للأذهان ذكريات تألق الأخضر في مونديال 1994.

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وبعد هذه النتيجة اليكم أبرز المفاجآت التي حققتها المنتخبات في تاريخ كؤوس العالم خلال النسخ السابقة:



الولايات المتحدة تصدم إنكلترا

في مونديال 1950، سخرت الصحافة الانكليزية من وقوع منتخبها في مواجهة سهلة أمام منتخب الولايات المتحدة الأميركية خاصة بعد الفوز 2-0 على تشيلي، لكنه حقق واحدة من أكبر مفاجآت المونديال على الاطلاق، بعد الفوز على انكلترا التي كانت بتعرف بلقب ملوك كرة القدم في تلك الحقبة.

ورغم كافة الأحداث المثيرة في المواجهة، إلا أن الولايات المتحدة نجحت في الفوز 0-1، خلال المواجهة وسط صدمة سيطرت على الإنكليز، إلى درجة أن صحافتها توقعت حدوث خطأ في إرسال نتيجة المباراة؛ إذ لم يكن النقل التلفزيوني المباشر متاحا آنذاك.

الجزائر تهزم ألمانيا

في مونديال 1982، وقّعت الجزائر واحدة من أبرز مفاجآت كأس العالم على مر تاريخ المونديال، بعد فوزها على ألمانيا بنتيجة 2-1، على الرغم من كافة الترشيحات التي كانت تصب في صالح الألمان خلال تلك الحقبة.

أحرز رابح ماجر هدف الجزائر الأول على الألمان، لكن رومينيغيه نجح في تعديل النتيجة، قبل أن تعود الجزائر وتحرز هدف الانتصار عبر الأخضر بلومي، في مفاجأة مدوية، لكن مؤامرة الألمان مع النمسا تسببت في إقصاء "الخضر" من المونديال.

نيجيريا تصدم إسبانيا

في مونديال فرنسا 1998، كانت نيجيريا على موعد مع واحدة من أكبر المفاجآت حينما نجحت في تحقيق فوز مثير على المنتخب الاسباني بنتيجة 3-2.

ورغم تقدم اسبانيا بالهدف الأول، إلا أن الماتادور وجد نفسه أمام منتخب أفريقي معقد، لتصل المباراة إلى نتيجة التعادل 2-2 حتى الدقيقة 78، قبل أن يخطف صنداي أوليسيه هدف الفوز بتسديدة صاروخية في واحد من أجمل أهداف المونديال.

السنغال تطيح بحامل اللقب

في مونديال 2002، كانت فرنسا تستعد لخوض أولى مبارياتها كحاملة للقب أمام منتخب السنغال الذي يشارك في مسابقات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

في تلك المباراة، أدرك العالم أنه أمام منتخب أفريقي مثير للاعجاب، لتنجح السنغال في الفوز على الفرنسيين 1-0 بهدف بابا بوبا ديوب عند الدقيقة 30، في مفاجأة مدوية، انتهت بخروج الفرنسيين مبكراً من كأس العالم.

كوريا الجنوبية تقصي ألمانيا

في مونديال 2018 في روسيا، لم تكن ألمانيا تدرك أنها ستلقى مصير حاملي اللقب في النسخ السابقة، حيث واجهت مشكلات كبرى في المجموعة السادسة التي ضمت أيضاً السويد والمكسيك وكوريا الجنوبية.

وبعد الخسارة 0-1 أمام المكسيك، أحيت ألمانيا من جديد آمالها بفوز صعب على السويد 2-1، لتصبح أمام حاجة ماسة للفوز على كوريا الجنوبية في المباراة الأخيرة لضمان التأهل، لكنها صُعقت بهزيمة جديدة 0-2، في مواجهة كان بطلها الكوري سون هيونغ مين نجم توتنهام هوتسبير الإنكليزي.

المصدر: win win