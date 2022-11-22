كيف علّق "فيفا" على فوز السعودية على الأرجنتين؟

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إن تحقيق المنتخب السعودي لكرة القدم فوزا على نظيره الأرجنتيني، هو واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ بطولة كأس العالم.

وأكد "فيفا" أن "المملكة العربية السعودية حققت أول معجزة حقيقية في مونديال قطر 2022، بفوزها على الأرجنتين المرشحة للمنافسة".

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(سبوتنيك)