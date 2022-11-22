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رياضة

كيف علّق "فيفا" على فوز السعودية على الأرجنتين؟

Lebanon 24
22-11-2022 | 09:50
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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إن تحقيق المنتخب السعودي لكرة القدم فوزا على نظيره الأرجنتيني، هو واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ بطولة كأس العالم.
وأكد "فيفا" أن "المملكة العربية السعودية حققت أول معجزة حقيقية في مونديال قطر 2022، بفوزها على الأرجنتين المرشحة للمنافسة".
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(سبوتنيك)

رياضة

كأس العالم2022

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