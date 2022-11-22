بعد الهزيمة القاسيّة أمام السعوديّة... ماذا قال ميسي؟

علق قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي على الهزيمة القاسية التي تعرض لها منتخب "التانغو" أمام السعودية بنتيجة 2 - 1 اليوم، وقال بعد نهاية المباراة "كنا نعلم أن السعودية تمتلك لاعبين جيدين، فهم يمررون الكرة بشكل رائع ويشكلون خطورة على مرمى المنافس".

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وتابع: "حاولنا تسجيل الأهداف في الشوط الأول، ولكن كان يعيبنا التسرع أمام المرمى".



وأضاف: "لا توجد أي أعذار بعد تلك الهزيمة، سنعمل جميعًا أكثر من أي وقت سابق، سنكون متحدين، هذه المجموعة صعبة للغاية وهذا ما أثبتته تلك المباراة".



وقال ميسي: "هذا الوضع لم نمر به منذ فترة طويلة في الأرجنتين، علينا أن نثبت مدى قدرتنا على تخطيه والعودة إلى الطريق الصحيح".



وأضاف: "الهزيمة أمام السعودية ضربة قاسية للجميع، لم نتوقع هذه البداية أبدًا، لكن تلك الأشياء دائمًا تحدث لسبب، علينا أن نستعد بجدية من أجل المباراة القادمة، علينا أن نفوز في المباريات المقبلة ونعتمد على أنفسنا".

(المصري اليوم)