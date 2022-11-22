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رياضة
تونس تكتفي بالتعادل مع الدنمارك بعد أداء حماسي
Lebanon 24
22-11-2022
|
10:06
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أهدرت تونس فرصا خطيرة واكتفت بالتعادل دون أهداف مع
الدنمارك
بعد أداء حماسي بفضل الآلاف من جماهيرها الشغوفة في أولى جولات المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم في قطراليوم الثلاثاء.
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واكتست مدرجات استاد المدينة التعليمية باللون الأحمر وأعلام تونس وبدا أن فريق المدرب جلال القادري يلعب على أرضه، لذا ضغط للهجوم في فترات طويلة بالمباراة أمام منافس رشحه كثيرون بأن يكون الحصان الأسود بالبطولة.
وألغي هدف لمهاجم تونس عصام الجبالي، المحترف في الدنمرك، بالشوط الأول للتسلل، بينما أهدر لاعب الوسط عيسى ليدوني انفرادا بالحارس كاسبر شمايكل بغرابة في مطلع الشوط الثاني.
ولم يواجه أيمن دحمان حارس تونس اختبارا صعبا قبل تسديدة كريستيان إريكسن القوية في الدقيقة 69 وحولها إلى ركلة ركنية ببراعة.
وغاب تأثير إريكسن، العائد للعب في بطولة كبرى لأول مرة منذ إصابته بأزمة قلبية في بطولة أوروبا 2020، وسط رقابة دفاعية محكمة.
وفي وقت لاحق اليوم تلعب فرنسا حاملة اللقب مع أستراليا بنفس المجموعة.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
رياضة
كأس العالم2022
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