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رياضة

لماذا بات الوقت الضائع "طويلا جدا" في مباريات المونديال؟

Lebanon 24
22-11-2022 | 23:00
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أصبح وقت المباريات في مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم أطول من النسخ السابقة للبطولة بعد إبلاغ الحكام بضرورة احتساب الوقت بدل الضائع وأي توقفات أخرى خلال اللعب بدقة أكبر، وفق رويترز.

وشهد، الاثنين، أطول أربعة أشواط بالوقت المحتسب بدل الضائع، منذ بدء الاحتفاظ بهذا السجل في 1966، وهو ثاني أيام المسابقة ومنها اللعب لمدة 13 دقيقة وثماني ثوان كوقت ضائع في الشوط الثاني من مباراة انتهت بفوز إنكلترا 6-2 على إيران.
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وشهد الشوط الأول لنفس المباراة اللعب لفترة أطول بلغت 14 دقيقة وثماني ثوان، لكن حدث ذلك بسبب إصابة علي رضا بيرانوند حارس إيران في رأسه وخضوعه للعلاج مرتين في أرض الملعب قبل تغييره.

واحتسبت أكثر من عشر دقائق في الشوط الثاني من مباراتي الولايات المتحدة مع ويلز وهولندا ضد السنغال، وهو أمر نادر في كرة القدم.

وكان بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالفيفا قال منذ أيام إن الاتحاد الدولي يريد ضمان استمرار اللعب لأطول وقت ممكن، مع مطالبة الحكام باحتساب الوقت بدل الضائع بدقة.

وقال كولينا إن هذا التحرك "ليس بجديد"، وأنه كان من المعتاد في كأس العالم 2018 في روسيا احتساب سبع أو ثماني أو تسع دقائق للوقت الأصلي البالغ 90 دقيقة.

وعمل كولينا أيضا على معالجة الوقت الضائع في نهاية المباريات. وذلك من خلال التمييز بين الإهدار المتعمد للوقت، والتأخيرات التي تعد جزءا أساسيا من اللعبة، مثل خروج الكرة من الملعب.

ويوضح كولينا لموقع "إي أس بي أن" أنه "في روسيا، حاولنا أن نكون أكثر دقة في تعويض الوقت الضائع خلال المباريات، ولهذا السبب أمنّا بين ست وثماني دقائق إضافية". 

وتابع: "إذا كان هناك ثلاثة أهداف في الشوط الأول، فمن المحتمل أن نخسر أربع أو خمس دقائق تقريبا للاحتفال ومن ثم استئناف اللعب".

ويؤكد كولينا أنه نظام "أفضل مما كان عليه في الماضي، عندما كان الأمر متروكا للحكم للتظاهر باتخاذ القرار".
 
(الحرة) 

رياضة

كأس العالم2022

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