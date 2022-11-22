لعنة الإصابات تصطاد ضحية جديدة من فرنسا (صور)

تعرض لوكاس هيرنانديز، لاعب منتخب فرنسا، لإصابة قوية نقل على إثرها لخارج ملعب المباراة التي تجمع الديوك وأستراليا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من كأس العالم لكرة القدم.

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ودخل ثيو هيرناندز بديلا للوكاس في الدقيقة 13 من عمر المباراة، حيث تزيد هذه الإصابة من أوجاع المنتخب الفرنسي الذي يدخل البطولة وسط غياب نخبة من لاعبيه بسبب الإصابات على رأسهم كريم بنزيما وبول بوغبا ونغولو كانتي. ودخل ثيو هيرناندز بديلا للوكاس في الدقيقة 13 من عمر المباراة، حيث تزيد هذه الإصابة من أوجاع المنتخب الفرنسي الذي يدخل البطولة وسط غياب نخبة من لاعبيه بسبب الإصابات على رأسهم كريم بنزيما وبول بوغبا ونغولو كانتي.

يذكر أن المجموعة الرابعة تضم أيضا منتخبي تونس والدنمارك، حيث تعادلا سلبيا قبل تلك المواجهة.