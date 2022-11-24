ما تأثير الوقت بدل الضائع في المونديال على اللاعبين؟

Advertisement

ذكر موقع "الحرة" أنّ مباريات مونديال قطر، تشهد إضافة وقت بدل ضائع طويل بشكل غير مسبوق، مما أثار الكثير من الجدل في الأوساط الرياضية بشأن مخاطر ذلك على اللاعبين من الناحية الصحية والعقلية، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.ووصلت الدقائق المضافة في بعض المباريات إلى ما يعادل شوط إضافي كامل (15 دقيقة)، إذ بلغ الوقت بدل الضائع في المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور إلى 10 دقائق توزعت بين الشوطين الأول والثاني.وبلغ الوقت الإضافي في مباراة إيران وإنكلترا إلى 24 دقيقة في سابقة نادرة، في حين حظي لقاء هولندا والسنغال بعشر دقائق إضافية، بينما وصل ذلك الوقت إلى 15 دقيقة بمباراة الولايات المتحدة وويلز.ويأتي احتساب الوقت الإضافي بدقائق طويلة تنفيذا لقاعدة "اللعب النشط" التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وذلك بهدف تحقيق العدالة داخل الملعب لإضفاء متعة أكبر على اللعبة الشعبية الأكبر في العالم.وأوضح رئيس لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم، الإيطالي بييرلويجي كولينا، أن "الفيفا" يعمل على حساب الوقت المطلوب تعويضه بدقة، منذ نهائيات كأس العالم التي أقيمت في روسيا خلال العام 2018.وأضاف: "أخبرنا الجميع ألا يتفاجئوا إذا شاهدوا الحكم الرابع يرفع اللوحة الإلكترونية وعليها رقم كبير من دقائق الوقت بدل الضائع".وتابع: "إذا كنا نريد لعبا أكثر حيوية، فنحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لرؤية هذا النوع من الوقت الإضافي، فعلى سبيل المثال إذا جرى تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة ما، فعادة ما يستغرق الاحتفال بكل هدف من دقيقة إلى دقيقة ونصف، وفي حال إحراز ثلاثة أهداف في الشوط الأول، فإن ذلك سوف يؤدي إلى هدر خمس أو ست دقائق من الوقت الفعلي للقاء".وأضاف: "ما نريد القيام به هو احتساب الوقت الإضافي بدقة في نهاية كل شوط".