التعادلات السلبية.. هل يحطم مونديال 2022 الرقم التاريخي؟

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سجل مونديال قطر 2022 رابع تعادل سلبي في البطولة، في اليوم الخامس للمنافسات، ليصبح في طريقه كي يكون أكثر مونديال "سلبي" بالتاريخ.وشهد المونديال رابع مباراة بنتيجة 0-0، الخميس، بين الأوروغواي وكوريا الجنوبية. وسبقت هذه المباراة 3 لقاءات "سلبية"، وهي المكسيك وبولندا، والدنمارك وتونس، والمغرب وكرواتيا.ووفقا لمعد النتاج السلبية حتى الآن، فيبدو أن مونديال 2022 في طريقه لتحطيم الرقم القياسي بعدد التعادلات السلبية في تاريخ المونديال.ويعتبر رقم 7 مباريات بتعادل سلبي، هو الرقم القياسي في نسخة واحدة، وشهدته 4 نسخ مونديالية، وهي 1982 في إسبانيا، و2006 في ألمانيا، و2010 في جنوب إفريقيا، و2014 في البرازيل.وقد تتجاوز النسخة الحالية ذلك الرقم، خاصة وأنها سجلت 4 تعادلات سلبية في الجولة الأولى فقط.يذكر أن نسخة 2018 في روسيا شهدت تعادلا سلبيا واحدا فقط، بين الدنمارك وفرنسا.