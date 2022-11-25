مشجعون يبتكرون طريقة غريبة لجلب الكحول إلى المباراة

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أحبط رجل أمن قطري محاولة مشجع مكسيكي إدخال مشروب كحولي إلى ملعب" 974"، قبل مباراة بولندا والمكسيك، التي أقيمت الثلاثاء الماضي ضمن منافسات مونديال قطر 2022.ولجأ المشجع إلى حيلة غريبة في محاولة منه لإدخال المشروب الكحولي إلى الملعب، إذ وضعه داخل غلاف منظار، محاولا خداع رجال الأمن، الذي انتبه له وصادر المشروب الكحولي منه.(روسيا اليوم)