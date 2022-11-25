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رياضة

ماذا قال رونالدو بعدما أصبح أول لاعب ينجح في تسجيل أهداف خلال 5 نسخ متتالية لكأس العالم؟

Lebanon 24
25-11-2022 | 16:00
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أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه يشعر بالفخر بعدما أصبح أول لاعب في التاريخ ينجح في تسجيل أهداف خلال خمس نسخ متتالية لكأس العالم.

وسجل رونالدو هدفا لمنتخب البرتغال في شباك غانا من ضربة جزاء في الدقيقة 65 من مباراة الفريقين بالجولة الأولى من المجموعة الثامنة لمونديال قطر، والتي انتهت بفوز البرتغال 3 - 2.
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وقال رونالدو (37 عاما): كانت لحظة جميلة ، خامس مشاركة لي في كأس العالم، فزنا، الرقم القياسي العالمي شيء يجعلني أشعر بفخر شديد.

وأضاف: أغلقنا الفصل الخاص بالأسبوع الحالي، لا مجال للراحة.

وقال: ندرك أنه في هذه البطولات تكون المباراة الأولى حاسمة، لكن أيضا الرقم القياسي بأن أصبح أول لاعب يسجل في خمس بطولات لكأس العالم، شيء يجعلني في غاية الفخر، أنا سعيد للغاية بفوز الفريق في المباراة الصعبة.

وأكد رونالدو أن الخطوة الأكثر أهمية هي فوزنا، لقد كان أسبوعًا أنهى فصلًا، تم غلق الملف، والأن نريد أن نبدأ بخطى جيدة.

وختم رونالدو بالقول: لقد فزنا، لقد تمكنت من مساعدة الفريق والبقية لا تهم.

 
(العربية)

رياضة

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