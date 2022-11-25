بعد مبارزة كروية.. هولندا تتعادل مع الإكوادور في كأس العالم (فيديو)

#هولندا #منتخب_هولندا#هولندا_الاكوادور #كأس_العالم #كأس_العالم_2022
4️⃣6️⃣ #تحليل 💯✅
⚽️ الهدف الاول:
📍الاستلام والتسليم في منتصف الملعب ومنطقة 14 في الثلث الامامي💯✅
⛳️التسجيل بالتصويب عن طريق تمركز اللاعبين على رأس (18)💯✅👏 https://t.co/gRJ6Oj5Uj2 pic.twitter.com/mBEVCkSSip
— د.سلطان بديري 📈📊📉 (@DrDrsultan19) November 25, 2022
#هولندا #منتخب_هولندا#هولندا_الاكوادور #كأس_العالم #كأس_العالم_2022
4️⃣6️⃣ #تحليل 💯✅
⚽️ الهدف الاول:
📍الاستلام والتسليم في منتصف الملعب ومنطقة 14 في الثلث الامامي💯✅
⛳️التسجيل بالتصويب عن طريق تمركز اللاعبين على رأس (18)💯✅👏 https://t.co/gRJ6Oj5Uj2 pic.twitter.com/mBEVCkSSip
بالفيديو.. هكذا سجلت الإكوادور هدف التعادل مع هولندا في المباراة التي تجري الآن ضمن بطولة كأس العالم - قطر 2022#lebanon24 pic.twitter.com/0ePcnFqjdc
— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 25, 2022
بالفيديو.. هكذا سجلت الإكوادور هدف التعادل مع هولندا في المباراة التي تجري الآن ضمن بطولة كأس العالم - قطر 2022#lebanon24 pic.twitter.com/0ePcnFqjdc