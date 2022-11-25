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رياضة

بعد مبارزة كروية.. هولندا تتعادل مع الإكوادور في كأس العالم (فيديو)

Lebanon 24
25-11-2022 | 13:05
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انتهت المُباراة التي جمعت هولندا مع الإكوادور بنتيجة 1-1 وذلك بعد مبارزة كروية حماسية أداها اللاعبون بحرفيّة وروعة.
وكانت هولندا تقدّمت على الإكوادور في الشوط الأول بهدفٍ مثالي أحرزه اللاعب غاكبو في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، إلا أن الردّ الإكوادوري جاءَ لاحقاً وتحديداً في الدقيقة 49، إذ استطاع اللاعب فالنسيا تحقيق التعادل بهدفٍ رائع قلب الموازين وأرسى التعادل مع الفريق المنافس.
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رياضة

كأس العالم2022

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