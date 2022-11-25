أول فريق يخرج رسميّاً من "مونديال 2022"

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ودّع المنتخب القطري نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بعد تعادل المنتخبين الهولندي والإكوادوري (1-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم، في الجولة الثانية من دور المجموعات.وأصبح المنتخب القطري أول فريق يخرج رسمياً من نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم المقامة حالياً على أراضيه.ويحتل العنابي المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة الأولى، من دون نقاط، بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين على يد كل من منتخبي الإكوادور والسنغال على الترتيب.وستكون المباراة الأخيرة بالنسبة للمنتخب القطري ضد نظيره الهولندي الثلاثاء المقبل، تحصيل حاصل.ويتقاسم منتخبا هولندا والإكوادور قائمة المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويليهما المنتخب السنغالي برصيد ثلاث نقاط.