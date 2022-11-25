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رياضة

لا أهداف.. مواجهة انكلترا - أميركا في كأس العالم تنتهي بـ"تعادل سلبي"

Lebanon 24
25-11-2022 | 15:53
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سقطت إنجلترا في فخ التعادل السلبي أمام الولايات المتحدة، وذلك خلال مباراة أقيمت، مساء اليوم الجمعة، على استاد البيت في الخور ضمن منافسات مونديال قطر لكرة القدم.

وفرّطت إنجلترا في فرصة تأهلها المبكر لكنها بقيت في صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام إيران التي تغلبت على ويلز 2- 0 اليوم أيضاً ضمن المجموعة عينها.
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رياضة

كأس العالم2022

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