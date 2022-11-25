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رياضة

مدرّب تونس: مباراة أستراليا "مفتاح" الحلم

Lebanon 24
25-11-2022 | 23:00
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أكّد مدرب المنتخب التونسي جلال القادري أن المباراة الثانية في المجموعة الرابعة لـ"نسور قرطاج" أمام أستراليا ستكون "المفتاح" لعبور محتمل إلى الدور الثاني، في سادس مشاركة لبلاده في نهائيات كأس العالم.
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وفرضت تونس تعادلاً سلبياً ثميناً في مستهلّ مغامرتها في مونديال قطر أمام الدنمارك، في مجموعة صعبة تضم أيضاً فرنسا حاملة اللقب الفائزة على أستراليا 4-1.


وتلتقي تونس في آخر مبارياتها في دور المجموعات منتخب "الديوك" في الثلاثين من الشهر الحالي، فيما تلعب الدنمارك أمام أستراليا في اليوم ذاته.

رياضة

كأس العالم2022

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