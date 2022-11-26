جماهير السعودية توزع الزهور على مشجعي المونديال (فيديو)

قامت أعداد من الجماهير السعودية الموجودة بالدوحة لمناصرة المنتخب السعودي، بتوزيع "زهور الخزامة" على مختلف مشجعي المنتخبات الأخرى المشاركة في كأس العالم 2022.



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وأضاف: "إن شاء الله الرائحة والجمال الذي في هذه الزهور، يستسيغه كل مناصر نعطيها له، وتكون من الزهور الجملية التي يقتنونها في هذا اليوم". وقال أحد أصحاب هذه المبادرة في تصريح "لقنوات الكأس": "زهور الخزامة هي من أجمل الزهور الموجودة في الأودية والميادين السعودية، ولقد أحضرناها معنا لتقديمها إلى جماهير البطولة في كأس العالم 2022".وأضاف: "إن شاء الله الرائحة والجمال الذي في هذه الزهور، يستسيغه كل مناصر نعطيها له، وتكون من الزهور الجملية التي يقتنونها في هذا اليوم".

وعبّر مشجع سعودي آخر ممن شارك في توزيع "زهور الخزامة"، عن فرحته وهو يشارك في هذه المبادرة قائلًا: "نحن سعيدون بتوزيع الورود للإخوة الموجودين هنا، ونحن مستعدون لمباراة الغد وكلنا تفاؤل بالتوفيق".

جماهير المنتخب السعودي توزع الزهور وترحب بجماهير المنتخبات الاخرى في المونديال #كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022@SaudiNT @saudiFF pic.twitter.com/qA4Jsv17QB — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 25, 2022





ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب بولندا ضمن المجموعة الثالثة في ثاني ظهور له بدور المجموعات في مونديال قطر، يوم السبت 26 تشرين الثاني في تمام الساعة الثالثة بتوقيت بيروت. ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب بولندا ضمن المجموعة الثالثة في ثاني ظهور له بدور المجموعات في مونديال قطر، يوم السبت 26 تشرين الثاني في تمام الساعة الثالثة بتوقيت بيروت.

وحقّق الأخضر السعودي مفاجأة مدوية عندما تغلب بثنائية لهدف واحد على منتخب الأرجنتين القوي وأحد أهم المرشحين للفوز بلقب كأس العالم، في أول مواجهة له المونديال 2022 .

المصدر: win win