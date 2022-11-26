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رياضة

جماهير السعودية توزع الزهور على مشجعي المونديال (فيديو)

Lebanon 24
26-11-2022 | 02:00
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قامت أعداد من الجماهير السعودية الموجودة بالدوحة لمناصرة المنتخب السعودي، بتوزيع "زهور الخزامة" على مختلف مشجعي المنتخبات الأخرى المشاركة في كأس العالم 2022.
وقال أحد أصحاب هذه المبادرة في تصريح "لقنوات الكأس": "زهور الخزامة هي من أجمل الزهور الموجودة في الأودية والميادين السعودية، ولقد أحضرناها معنا لتقديمها إلى جماهير البطولة في كأس العالم 2022".
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وأضاف: "إن شاء الله الرائحة والجمال الذي في هذه الزهور، يستسيغه كل مناصر نعطيها له، وتكون من الزهور الجملية التي يقتنونها في هذا اليوم".
وعبّر مشجع سعودي آخر ممن شارك في توزيع "زهور الخزامة"، عن فرحته وهو يشارك في هذه المبادرة قائلًا: "نحن سعيدون بتوزيع الورود للإخوة الموجودين هنا، ونحن مستعدون لمباراة الغد وكلنا تفاؤل بالتوفيق". 
 



ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب بولندا ضمن المجموعة الثالثة في ثاني ظهور له بدور المجموعات في مونديال قطر، يوم السبت 26 تشرين الثاني في تمام الساعة الثالثة بتوقيت بيروت.
وحقّق الأخضر السعودي مفاجأة مدوية عندما تغلب بثنائية لهدف واحد على منتخب الأرجنتين القوي وأحد أهم المرشحين للفوز بلقب كأس العالم، في أول مواجهة له المونديال 2022 .
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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