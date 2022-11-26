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رياضة

السعودي صالح الشهري: هذا ما تغير فينا بعد الفوز ضد الأرجنتين

Lebanon 24
26-11-2022 | 05:00
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أكد لاعب المنتخب السعودي صالح الشهري أن مواجهة بولندا مهمة جدًا وحاسمة لفريقه/ إذ من الممكن أن يضمن من خلالها "الأخضر السعودي" تأهله إلى الدور الثاني من كأس العالم قطر 2022.

وقال الشهري في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بولندا اليوم السبت: "مباراة مهمة، ومن الممكن أن نحسم من خلالها التأهل إلى دور الـ16.. المواجهة ستكون صعبةً على كلا المنتخبين، وإن شاء الله نُقدِّم مباراةً جيدةً".
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وأضاف: "من الواضح أن الفوز على الأرجنتين منحنا الثقة، لكننا لم نتأهل إلى غاية الآن، ما زالت هناك مواجهتان، وعلينا التركيز، نسعى لتقديم أداء مميز، وعلينا أن نكون في قمة التركيز، ونحن نثق بأنفسنا، ولا نهتم بنظرة الآخرين تجاهنا".

وتابع: "أعتقد أن المدرب (هيرفي) رينارد يقوم بدوره على أكمل وجه، وفي الأخير تقع المسؤولية علينا -نحن اللاعبين- فوق أرضية الميدان".

وختم: "فرحنا يومًا، والآن لدينا مواجهة نُحضّر لها أمام بولندا، وعلينا أن نركز فيها جيدًا.. أعتقد أنه بعد المباراة الأولى، فكرنا أكثر بثقة أكبر".
 
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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