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خاص

حصيلة الجولة الأولى من "مونديال المفاجآت": سقوط الكبار وغزارة تهديفية..

إيناس القشاط - Inass El Kashat

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Lebanon 24
26-11-2022 | 04:30
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انتهت الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2022 بأحداث مثيرة وأرقام مميزة حققتها بعض المنتخبات المشاركة، بينما خيّبت منتخبات أخرى الآمال الكبيرة التي كانت معلّقة عليها.
 
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وأمس الجمعة، انطلقت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم قطر2022، لكن لم تكن الانطلاقة خيراً على أرض الخير قطر، فالبلد الذي كان بيتاً للعالم، بات أول المودّعين لمونديال 2022، بعدما مُني بخسارة ثانية توالياً أمام السنغال.
وعلى الرغم من انتهاء الجولة الاولى من منافسات البطولة التي اتسمت بالإثارة والمتعة، كانت الاهداف الكثيرة والأرقام القياسية والمفاجآت العديدة، أبرز ملامح الجولة المثيرة.
5 تعادلات وأهداف كثيرة

41 هدفاً كان حاضراً في 16 مباراة أقيمت على ملاعب قطر في الجولة الاولى، حيث بلغ متوسط التهديف في المباراة الواحدة 2.56 هدفاً.
ومن بين المباريات الـ 16، انتهت مباراة واحدة بالتعادل السلبي، وكانت البداية من مباراة ويلز والولايات المتحدة. وبعدها ظهرت نتيجة التعادل السلبي في 4 مباريات أخرى، وهي: الدانمارك وتونس، المكسيك وبولندا، المغرب وكرواتيا، أوروغواي وكوريا الجنوبية.
وسجّلت مباراة انكلترا وإيران الرصيد الأعلى في البطولة بنتيجة 8 أهداف: 6 أهداف للإنكليز و2 لإيران.
 
ملخص فوز إنجلترا (6) على إيران (2) في كأس العالم | المصري اليوم



كذلك حقق المنتخب الاسباني فوزه الأكبر في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعد تسجليه 7 أهداف في مرمى المنتخب الكوستاريكي.
متعة المنتخبات العربية ومفاجآت

تألّقت المنتخبات العربية في الجولة الاولى من دور المجموعات، باستثناء قطر البلد المضيف.
وكان المنتخب السعودي أبرز مفاجأة في مونديال 2022، بعد تحقيقه فوزاً تاريخياً على ميسي الأرجنتين ورفاقه بنتيجة 2-1.
 
كأس العالم 2022: السعودية تحقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين وتعادل سلبي بين تونس والدنمارك - BBC News عربي


وكان ظهور تونس والمغرب مميزاً، اذ فرضت تونس والمغرب التعادل السلبي دون أهداف 0-0 على الدنمارك وكرواتيا توالياً، بينما جاءت النتيجة السلبية للعرب من جانب المنتخب القطري فقط، الذي خسر 0-2 أمام الإكوادور، في المباراة الافتتاحية للمونديال، و1-3  أمام السنغال.
 
وبعيداً عن المنتخبات العربية، كان للمنتخب الياباني نصيب من الحدث، فقد صنع  هو الآخر مفاجأة بفوزه على منتخب ألمانيا، وسجّل في شباكه هدفين بعد ريمونتادا سيسجلها التاريخ.
 
سقوط صادم لمنتخب ألمانيا أمام اليابان
 
ضربات الجزاء وأول حالة طرد

احتسب حكام مونديال قطر في المباريات الـ 16، 9 ركلات جزاء، تم تسجيل 7 منها بنجاح، وأهدرت ركلتين.
وكانت أوّل حالة طرد من نصيب حارس ويلز واين هينيسي، بعد تدخله المتهور تجاه أحد لاعبي منتخب ايران مهدي طارمي.
 
فعل مُتهور.. أول حالة طرد في مونديال كأس العالم 2022 قطر (فيديو) - وطن | يغرد خارج السرب
 
 
أجمل أهداف مونديال قطر

وسجّل النجم البرازيلي ريتشارليسون أجمل هدف في الجولة، عبر ضربة مقصية رائعة في شباك صربيا.
 
لوحة "أكروباتية" ساحرة.. هدف ريتشارليسون يشغل العالم ويشعل التعليقات | التلفزيون العربي
منافسة بين 6 لاعبين على لقب الهدّاف
 
 حتى الآن، اعتلى 6 لاعبين صدارة ترتيب الهدّافين في كأس العالم 2022، وهم: الإكوادوري إينر فالنسيا، والفرنسي أوليفيه جيرو، والإنكليزي بوكايو ساكا، والإسباني فيران توريس، والإيراني مهدي طارمي، والبرازيلي ريتشاردليسون الذي أحرز كل منهم هدفين.
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

رياضة

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إيناس القشاط - Inass El Kashat

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