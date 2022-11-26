مواجهة ثأرية لفرنسا أمام الدنمارك.. اليكم التشكيلة المتوقعة وأبرز أرقام المباراة

يستضيف اليوم السبت ملعب ستاد Stadium 974 في العاصمة القطرية الدوحة، مواجهة قوية ومثيرة، حيث يلتقي منتخب فرنسا نظيره الدنماركي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم 2022.

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وتمثل هذه المباراة صراعاً حاسماً على صدارة المجموعة، قبل الجولة الثالثة المصيرية من الدور الأول في المونديال، التي تبدأ أولى مبارياتها يوم الثلاثاء القادم.

ويتصدر منتخب فرنسا الترتيب برصيد 3 نقاط، بعدما استهل حملة الدفاع عن لقبه الذي توج به في النسخة الماضية للمونديال في روسيا عام 2018، بالفوز على منتخب أستراليا 4-1 في الجولة الأولى، مقابل نقطة للدنمارك من التعادل مع تونس.

بطاقة المباراة:



المجموعة: الثانية



الجولة: الثانية

المكان: استاد 974

التاريخ: السبت 26 تشرين الثاني 2022



صافرة البداية: 6 مساء، بتوقيت بيروت





الحكم: سيمون مارشينياك، يعاونه الحكم باول سوكولنيكي



حكم تقنية الفيديو المساعد: توماش كوياتكوفسكي.



مواجهات:

التقى المنتخبان في 9 لقاءات رسمية في مختلف المسابقات، كانت الغلبة خلالها للمنتخب الدنماركي، الذي حقق 5 انتصارات مقابل فوز فرنسا في 3 لقاءات، وتعادل وحيد.

ويعود آخر انتصار في مباراة رسمية لفرنسا على الدنمارك إلى يورو 2000، حينما فازت 3-0.

وفي العام الحالي، التقى المنتخبان مرتين في دوري الأمم الأوروبية، حيث فازت الدنمارك 2-1 في المباراة الأولى التي أقيمت بفرنسا، قبل أن تنتصر مجددا 2-0.

وهذه هي المواجهة الرابعة بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم، حيث تغلب كل فريق على الآخر مرة واحدة، وتعادلا في لقاء وحيد، خلال مبارياتهما الثلاث السابقة.

التشكيلة المتوقعة: