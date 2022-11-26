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رياضة

تصرف "وقح".. شاهد ماذا فعل لاعب المنتخب الأميركي مع أحد المصورين في مونديال قطر!

Lebanon 24
26-11-2022 | 04:52
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أثار نجم خط وسط منتخب الولايات المتحدة الأميركية ويستون ماكيني، غضب المشجعين خلال مباراة منتخب بلاده ضد إنكلترا، أمس الجمعة، ضمن منافسات مرحلة المجموعات في مونديال قطر.
وتحصل المنتخب الأميركي في الدقيقة 37، على رمية تماس في الجهة اليسرى القريبة من مرمى المنتخب الإنكليزي، فتوجه ماكيني لتنفيذها بشكل طويل، لكنه قرر أولا تنشيف يده المبللة من أرضية الملعب، بقميص أحد المصورين الذي كان واقفا على جانب الملعب، في مشهد اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فظا" و"وقحا".
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وتفاجأ المصور المسن بحركة ماكيني، الذي استخدمه "كمنشفة"، وبدا محرجا قبل أن يطلق ابتسامة صفراء.


وتعرض اللاعب الأميركي لهجوم شرس من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا تصرفه "بالمشين" و"المقزز"، والذي أظهر قلة احترام كبير تجاه المصور المسن.
 
 
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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