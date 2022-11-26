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رياضة

بعد خسارتها أمام أستراليا.. تونس تضع قدماً ونصف خارج المونديال

Lebanon 24
26-11-2022 | 07:04
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خسرت تونس أمام أستراليا 1-0 اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة الرابعة بكأس العالم 2022 في قطر،  لتتعقد مهمة التأهل إلى الدور الثاني مع خوض المواجهة الأخيرة ضد بطل العالم فرنسا.
 
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 وسجل ميتشيل دوك هدف الفوز الأسترالي وثاني أهداف الفريق في البطولة مهدياً بلاده النقاط الثلاث فيما تجمد رصيد المنتخب التونسي عند نقطة واحدة.
 
 
ولم ينجح المنتخب التونسي من التسجيل في الشوط الاول، فكان الاسترالي الاقوى والانجح. وفي الشوط الثاني، تحسن أداء تونس نسبياً لكن لم ينجح في التسجل.
 
وفي الدقائق الأخيرة، حاول "نسور قرطاج" معادلة النتيجة وصنع أكثر من محاولة، ولكنها لم تتسم بالخطورة المطلوبة وبالتالي لم ينجح في هز الشباك ومعادلة النتيجة، ليخسر منتخب "نسور قرطاج" المباراة ويبقى رصيده نقطة واحدة، ويفقد الكثير من حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني من المنافسات.
 
 
وبهذه النتيجة، صعدت أستراليا للمركز الثاني خلف فرنسا حاملة اللقب، فيما بقيت الدنمارك، التي لا تمتلك سوى نقطة واحدة مع تونس في المركزين الأخيرين.
 
 
 
 
 

رياضة

كأس العالم2022

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