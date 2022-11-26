Advertisement

رياضة

"سوكر" في أميركا و"فوتبول" في بريطانيا.. إليكم السبب

Lebanon 24
26-11-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1014482-638050707311126668.jpg
Doc-P-1014482-638050707311126668.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لطالما كانت تسمية "كرة القدم" واحدة من أكثر الخطوط الفاصلة بين بريطانيا والولايات المتحدة، فالأميركيون يسمونها "سوكر"، بينما يطلق عليها البريطانيون "فوتبول".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه على الرغم من أن كلمة "Soccer" هي المهيمنة، لكن أصلها بريطاني، عكس ما يعتقده كثيرون.
Advertisement

وأضافت: "دونت قواعد هذه الرياضة لأول مرة من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم FA، الذي جرى تأسيسه عام 1863"، وهو أقدم اتحاد كرة في العالم.

وتابعت: "وفي الوقت نفسه، كانت رياضة الرغبي تزدهر، بعد أن بدأت في أربعينيات القرن الـ19 في المدرسة الإنجليزية الشهيرة".

وفي ثمانينيات القرن التاسع عشر، استخدم طلاب جامعة أكسفورد مصطلحي "rugger" و "assoccer" للتمييز بين الرياضتين، قبل اختصار المصطلح الأخير إلى "soccer".

وسرعان ما انتشر الاسم الجديد خارج أكسفورد وتم الاعتراف به على نطاق واسع في إنجلترا خلال القرن العشرين.

في غضون ذلك، ظهرت في الولايات المتحدة، في أواخر القرن الـ19، رياضة جمعت بين لعبتي الرغبي وكرة القدم.

وكان الأميركيون يطلقون على هذه اللعبة "فوتبول"، غير أن اتحاد لاعبي كرة القدم الأميركية تبنى اسم "سوكر"، وهو ما جعله أكثر انتشارا بين الناس.

وبالعودة إلى المملكة المتحدة، وبالتحديد في الثمانينيات، لم يعد "سوكر" مصطلحا شائعا هناك لأنه أصبح مرادفا للعبة الأميركية، التي زادت شعبيتها بين الناس، وهو ما اضطر البريطانيين إلى اختيار "فوتبول".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2022-11-27
07:58 | 2022-11-27
07:33 | 2022-11-27
07:30 | 2022-11-27
07:15 | 2022-11-27
07:00 | 2022-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website