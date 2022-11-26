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رياضة

لماذا بكى ليفاندوفسكي بعد هدفه في مرمى السعودية؟ (فيديو)

Lebanon 24
26-11-2022 | 10:13
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فور تسيجله الهدف الثاني لمنتخب بلاده في المرمى السعودي، انخرط النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في نوبة بكاء، حيث سجل هدفه الأول في تاريخه خلال نهائيات كأس العالم.
 


ونتيجة خطأ فادح لمدافع السعودية عبد الآله اليافعي في الدقيقة (81)، استلم نجم برشلونة الكرة ووضع الكرة بيسراه يمين حارس المرمى السعودي محمد العويس.
 


وكانت السعودية قد دشنت مشوارها المونديال بفوز ثمين على الأرجنتين 2-1.
المصدر: سكاي نيوز عربية

رياضة

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