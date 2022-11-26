لماذا بكى ليفاندوفسكي بعد هدفه في مرمى السعودية؟ (فيديو)

حتى هداف بحجم روبرت ليفاندوفسكي لم يتمالك نفسه وبكى بمجرد تسجيل أول أهدافه في كأس العالم FIFA
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الهدف بقميص منتخب بلادك في المحفل الأكبر غير#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 | @lewy_official pic.twitter.com/QKldnyWJUt
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 26, 2022
حتى هداف بحجم روبرت ليفاندوفسكي لم يتمالك نفسه وبكى بمجرد تسجيل أول أهدافه في كأس العالم FIFA
روبرت ليفاندوفسكي 🇵🇱 يبكي فرحاً بعد تسجيل هدفه الأول في كأس العالم#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #بولندا_السعودية #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mGoTOT2WBa
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2022
روبرت ليفاندوفسكي 🇵🇱 يبكي فرحاً بعد تسجيل هدفه الأول في كأس العالم#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #بولندا_السعودية #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mGoTOT2WBa