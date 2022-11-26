لماذا بكى ليفاندوفسكي بعد هدفه في مرمى السعودية؟ (فيديو)

فور تسيجله الهدف الثاني لمنتخب بلاده في المرمى السعودي، انخرط النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في نوبة بكاء، حيث سجل هدفه الأول في تاريخه خلال نهائيات كأس العالم.

حتى هداف بحجم روبرت ليفاندوفسكي لم يتمالك نفسه وبكى بمجرد تسجيل أول أهدافه في كأس العالم FIFA

Advertisement

الهدف بقميص منتخب بلادك في المحفل الأكبر غير#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 | @lewy_official pic.twitter.com/QKldnyWJUt — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 26, 2022



ونتيجة خطأ فادح لمدافع السعودية عبد الآله اليافعي في الدقيقة (81)، استلم نجم برشلونة الكرة ووضع الكرة بيسراه يمين حارس المرمى السعودي محمد العويس. ونتيجة خطأ فادح لمدافع السعودية عبد الآله اليافعي في الدقيقة (81)، استلم نجم برشلونة الكرة ووضع الكرة بيسراه يمين حارس المرمى السعودي محمد العويس.