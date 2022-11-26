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رياضة

تصريح.. أول تعليق لمدرب منتخب السعودية بعد الخسارة أمام بولندا

Lebanon 24
26-11-2022 | 11:23
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أبدى المدرب الفرنسي لمنتخب السعودية هيرفي رينارد، حسرته وأسفه على الفرص المهدورة بعد خسارة "الأخضر" أمام بولندا 0-2 اليوم السبت، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في مونديال قطر.

وقال رينارد لشبكة "بي إن سبورتس" بعد المباراة: "في بعض الأحيان يجب أن تكون فعالاً، ونحن لم نكن كذلك، لكن أنا فخور جداً بالطريقة التي لعبنا بها وباللاعبين".
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وأضاف: "أهدرنا ركلة جزاء، وارتكبنا خطأ فادحاً في النهاية، ولكننا متحدون سوياً".

وبتلك النتيجة، رفع المنتخب البولندي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن السعودية، وثلاث نقاط عن المكسيك الثالثة التي ستواجه في وقت لاحق اليوم السبت، منتخب الأرجنتين متذيل ترتيب هذه المجموعة بلا رصيد من النقاط. 

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