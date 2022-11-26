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رياضة

بطولة لبنان في كرة القدم.. تعادل سلبي بين "البرج" و "العهد"

Lebanon 24
26-11-2022 | 11:26
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انتهت مباراة القمة الخاصة بالمرحلة الـ9 من الدوري العام اللبناني الـ63 بين البرج المتصدر والعهد حامل اللقب، والتي أجريت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية مساء اليوم، بالتعادل السلبي.
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وقد يفقد البرج الصدارة غداً لمصلحة الانصار، في حال فوز "الزعيم الاخضر" على الحكمة على ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون.
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