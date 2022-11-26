أداء رائع ونتيجة لم تخطر في البال.. 5 أسباب وراء خسارة السعودية أمام بولندا

لم ينجح المنتخب السعودي في استثمار الروح المعنوية المرتفعة التي اكتسبها بعد الفوز على الأرجنتين 2-1 في مباراته الأولى في المونديال، ليخسر في الثانية بثنائية نظيفة أمام بولندا.



حسابات المجموعة تعقدت بعد خسارة السعودية التي تراجعت للمركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق نقطة خلف بولندا، قبل اكتمال منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة بكأس العالم، بمواجهة الأرجنتين والمكسيك.

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لماذا خسرت السعودية؟



بدأ الأخضر السعودي المباراة بشكل رائع، وكثف المحاولات الهجومية وسيطر على مجريات اللقاء، بينما تراجع الفريق الهولندي، لكن رجال هيرفي رينار لم ينجحوا في استغلال فترة تفوقهم التي مرت دون تسجيل أهداف.

الاندفاع والحماس الزائد الذي ظهر على لاعبي المنتخب السعودي، تسبب في الهدف الأول حيث خرج الفريق للهجوم باندفاع غير مبرر ليتعرض لهجمة مرتدة سريعة وخطيرة أسفرت عن تقدم الفريق الأوروبي.