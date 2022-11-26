هل تعرضت السعودية لظلم تحكيمي في مباراة بولندا؟ (صور)

اشتكى من تابع مباراة المنتخب السعودي ونظيره البولندي، من "ظلم تحكيمي" طال رفاق سالم الدوسري.



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وقال مغردون إن التدخل القوي للظهير الأيمن البولندي ماتي كاش في حق سالم الدوسري في الدقيقة 15، كان يستحق "بطاقة حمراء وليس صفراء فقط". وبعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء، الذي احتضنه استاد المدينة التعليمية، نشر مغردون لقطات من "الأخطاء" التي ارتكبها الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو خلال الشوط الأول من المباراة.وقال مغردون إن التدخل القوي للظهير الأيمن البولندي ماتي كاش في حق سالم الدوسري في الدقيقة 15، كان يستحق "بطاقة حمراء وليس صفراء فقط".

حظ أوفر للصقور نتيجة ظالمة مستوى رائع قدموه المحاربين كانت يجب أن تنتهي لصالح السعودية ظلم تحكيمي واضح و فاضح لكن إن شاءالله التأهل من بوابة المكسيك.#السعوديه_بولندا pic.twitter.com/gYAO8tTQ5L — AG (@ABTGALAXY1) November 26, 2022

كما قال البعض أن المنتخب السعودي حُرِم من إعادة ضربة الجزاء، لأن قدم الحارس تشيزني لم تكن على الخط أثناء تنفيذها من طرف الدوسري.