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رياضة

هل تعرضت السعودية لظلم تحكيمي في مباراة بولندا؟ (صور)

Lebanon 24
26-11-2022 | 12:11
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اشتكى من تابع مباراة المنتخب السعودي ونظيره البولندي، من "ظلم تحكيمي" طال رفاق سالم الدوسري.
 
وبعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء، الذي احتضنه استاد المدينة التعليمية، نشر مغردون لقطات من "الأخطاء" التي ارتكبها الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو خلال الشوط الأول من المباراة.
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وقال مغردون إن التدخل القوي للظهير الأيمن البولندي ماتي كاش في حق سالم الدوسري في الدقيقة 15، كان يستحق "بطاقة حمراء وليس صفراء فقط".
 
 
 
كما قال البعض أن المنتخب السعودي حُرِم من إعادة ضربة الجزاء، لأن قدم الحارس تشيزني لم تكن على الخط أثناء تنفيذها من طرف الدوسري.
 
 


يشار إلى أن الشوط الأول من المباراة انتهى بتفوق المنتخب البولندي بهدف نظيف، مع تضييع السعودية ضربة جزاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية

رياضة

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