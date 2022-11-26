هل تعرضت السعودية لظلم تحكيمي في مباراة بولندا؟ (صور)

حظ أوفر للصقور نتيجة ظالمة مستوى رائع قدموه المحاربين كانت يجب أن تنتهي لصالح السعودية ظلم تحكيمي واضح و فاضح لكن إن شاءالله التأهل من بوابة المكسيك.#السعوديه_بولندا pic.twitter.com/gYAO8tTQ5L
— AG (@ABTGALAXY1) November 26, 2022
حظ أوفر للصقور نتيجة ظالمة مستوى رائع قدموه المحاربين كانت يجب أن تنتهي لصالح السعودية ظلم تحكيمي واضح و فاضح لكن إن شاءالله التأهل من بوابة المكسيك.#السعوديه_بولندا pic.twitter.com/gYAO8tTQ5L
ظلم تحكيمي pic.twitter.com/AtswS7RL6N
— محمد (@alharthy_320) November 26, 2022
ظلم تحكيمي pic.twitter.com/AtswS7RL6N