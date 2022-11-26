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بفضل المتألق مبابي.. فرنسا أول المتأهلين إلى ثمن نهائي مونديال 2022 (فيديو)

Lebanon 24
26-11-2022 | 13:00
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نجح المنتخب الفرنسي بالفوز على نظيره الدنماركي 2-1 في المباراة التي جمعهتما على استاد "974" بالعاصمة الدوحة، ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
 
وسجل المهاجم كليان مبابي هدف التقدم لمنتخب "الديوك" في الدقيقة 61 و86، بينما سجل أندريس كريستنسن هدف الدنمارك الوحيد في الدقيقة 68.
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وبهذه النتيجة، رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، ليكون أول المتأهلين لدور الـ16، خلفه أستراليا 3 نقاط ثم تونس والدنمارك بنقطة واحدة.
 
 
 
 
 

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