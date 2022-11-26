بفضل المتألق مبابي.. فرنسا أول المتأهلين إلى ثمن نهائي مونديال 2022 (فيديو)

عرضية غريزمان أكملها مبابي في شباك منتخب الدنمارك
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #فرنسا_الدنمارك #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ezHe2qEBWy
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2022
عرضية غريزمان أكملها مبابي في شباك منتخب الدنمارك
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #فرنسا_الدنمارك #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ezHe2qEBWy