"خبر سعيد" للمنتخب المغربي قبل مواجهة بلجيكا

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زفّ مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيس، السبت، "خبرا سعيدا" للمنتخب المغربي، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما، يوم غد الأحد، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2022.ونقل موقع "بي سوكر" عن مارتينيس قوله خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة المغرب: "لن يشارك المهاجم روميلو لوكاكو أساسيا.. في أحسن الأحوال قد يلعب بضعة دقائق، لكن ذلك سيعتمد على الحصة التدريبية اليوم".وأضاف: "طبيّا، قلنا إنه سيكون جاهزا فقط للمباراة الثالثة، أمام كرواتيا".ويعد غياب لوكاكو نبأ سعيدا لـ"أسود الأطلس"، حيث يعتبر اللاعب المخضرم البالغ من العمر 29 عاما، واحدا من نجوم وأعمدة المنتخب البلجيكي.وكان لوكاكو المصاب في الفخذ الأيسر قبل مونديال قطر، شارك في حصتين تدريبيتين لمنتخب بلاده، يومي الخميس والجمعة، بعدما غاب عن أول مباراة أمام كندا.