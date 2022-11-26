Advertisement

رياضة

"خبر سعيد" للمنتخب المغربي قبل مواجهة بلجيكا

Lebanon 24
26-11-2022 | 14:37
A-
A+
Doc-P-1014594-638050955420979614.jpg
Doc-P-1014594-638050955420979614.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زفّ مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيس، السبت، "خبرا سعيدا" للمنتخب المغربي، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما، يوم غد الأحد، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2022.

ونقل موقع "بي سوكر" عن مارتينيس قوله خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة المغرب: "لن يشارك المهاجم روميلو لوكاكو أساسيا.. في أحسن الأحوال قد يلعب بضعة دقائق، لكن ذلك سيعتمد على الحصة التدريبية اليوم".
Advertisement

وأضاف: "طبيّا، قلنا إنه سيكون جاهزا فقط للمباراة الثالثة، أمام كرواتيا".

ويعد غياب لوكاكو نبأ سعيدا لـ"أسود الأطلس"، حيث يعتبر اللاعب المخضرم البالغ من العمر 29 عاما، واحدا من نجوم وأعمدة المنتخب البلجيكي.

وكان لوكاكو المصاب في الفخذ الأيسر قبل مونديال قطر، شارك في حصتين تدريبيتين لمنتخب بلاده، يومي الخميس والجمعة، بعدما غاب عن أول مباراة أمام كندا.
ولاحظ الصحفيون أن لوكاكو ركض وقام بتمرينات بالكرة مع باقي المجموعة خلال الحصة التدريبية التي جرت تحت أكثر من 30 درجة مئوية في معسكر المنتخب البلجيكي على شاطئ سلوى، على بعد مئة كيلومتر جنوب غرب الدوحة.

وقال مارتينيس، الخميس: "إذا كان جاهزا، سيكون في المجموعة، أساسيا أو على دكة البدلاء. القرار سيتخذ عشية المباراة. هناك جانبان يجب مراعاتهما. إنه قرار طبي بحت، أولا وقبل كل شيء. إذا كان جاهزا طبيا، من السهل علاج إصابته. وبعد ذلك فالأمر يعتمد على ما يشعر به".

وأشاد لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، كيفن دي بروين، بعودة الهداف التاريخي للمنتخب البلجيكي، وذكر: "بالتأكيد أن عودته ستساندنا. سيخاف الناس منه وهذا يعطينا خيارات".

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2022-11-27
07:58 | 2022-11-27
07:33 | 2022-11-27
07:30 | 2022-11-27
07:15 | 2022-11-27
07:00 | 2022-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website