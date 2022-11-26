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رياضة
"خبر سعيد" للمنتخب المغربي قبل مواجهة بلجيكا
Lebanon 24
26-11-2022
|
14:37
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زفّ مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيس، السبت، "خبرا سعيدا" للمنتخب المغربي، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما، يوم غد الأحد، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2022.
ونقل موقع "بي سوكر" عن مارتينيس قوله خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة المغرب: "لن يشارك المهاجم روميلو لوكاكو أساسيا.. في أحسن الأحوال قد يلعب بضعة دقائق، لكن ذلك سيعتمد على الحصة التدريبية اليوم".
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وأضاف: "طبيّا، قلنا إنه سيكون جاهزا فقط للمباراة الثالثة، أمام كرواتيا".
ويعد غياب لوكاكو نبأ سعيدا لـ"أسود الأطلس"، حيث يعتبر اللاعب المخضرم البالغ من العمر 29 عاما، واحدا من نجوم وأعمدة المنتخب البلجيكي.
وكان لوكاكو المصاب في الفخذ الأيسر قبل مونديال قطر، شارك في حصتين تدريبيتين لمنتخب بلاده، يومي الخميس والجمعة، بعدما غاب عن أول مباراة أمام كندا.
ولاحظ الصحفيون أن لوكاكو ركض وقام بتمرينات بالكرة مع باقي المجموعة خلال الحصة التدريبية التي جرت تحت أكثر من 30 درجة مئوية في معسكر المنتخب البلجيكي على شاطئ سلوى، على بعد مئة كيلومتر جنوب غرب الدوحة.
وقال مارتينيس، الخميس: "إذا كان جاهزا، سيكون في المجموعة، أساسيا أو على دكة البدلاء. القرار سيتخذ عشية المباراة. هناك جانبان يجب مراعاتهما. إنه قرار طبي بحت، أولا وقبل كل شيء. إذا كان جاهزا طبيا، من السهل علاج إصابته. وبعد ذلك فالأمر يعتمد على ما يشعر به".
وأشاد لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، كيفن دي بروين، بعودة الهداف التاريخي للمنتخب البلجيكي، وذكر: "بالتأكيد أن عودته ستساندنا. سيخاف الناس منه وهذا يعطينا خيارات".
رياضة
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