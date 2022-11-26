كأس العالم 2022.. ميسي ينعش آمال الأرجنتين في التأهل للدور الثاني (فيديو)

فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره المكسيكي 2-0 في المباراة التي جمعتهما على استاد "لوسيل"، ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وسجل النجم ليونيل ميسي هدف التقدم لمنتخب "التانغو" في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، و وإنزو فيرنانديز في الدقيقة (87).
🇦🇷⚽️ميسي يهدي الأرجنتين هدف التقدم من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2022
🇦🇷⚽️ميسي يهدي الأرجنتين هدف التقدم من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #الارجنتين_المكسيك#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/b0CZTEDznY
فرنانديز يضيف الهدف الثاني بطريقة رائعة بعد تمريرة من ميسي
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #الارجنتين_المكسيك#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VrTGx6noEw
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2022
فرنانديز يضيف الهدف الثاني بطريقة رائعة بعد تمريرة من ميسي
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #الارجنتين_المكسيك#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VrTGx6noEw
بهذه النتيجة، بَاتَ المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، وأنعش آماله في التأهل للدور الثاني، فيما تجمد رصيد المكسيك عند نقطة واحدة.