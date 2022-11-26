كأس العالم 2022.. ميسي ينعش آمال الأرجنتين في التأهل للدور الثاني (فيديو)

فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره المكسيكي 2-0 في المباراة التي جمعتهما على استاد "لوسيل"، ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

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وسجل النجم ليونيل ميسي هدف التقدم لمنتخب "التانغو" في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، و وإنزو فيرنانديز في الدقيقة (87).

بهذه النتيجة، بَاتَ المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، وأنعش آماله في التأهل للدور الثاني، فيما تجمد رصيد المكسيك عند نقطة واحدة.

