Advertisement

رياضة

ميسي بعد مباراة المكسيك: عادت الأمور بين أيدينا من جديد!

Lebanon 24
27-11-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1014643-638051346196178935.JPG
Doc-P-1014643-638051346196178935.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، أن الفريق خفف الضغط الواقع عليه بعد الهزيمة المفاجئة في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم أمام السعودية عندما تغلب على المكسيك وهو ما سيمكنه الآن من الدخول لمباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام بولندا وهو مرتاح البال.
Advertisement

وفازت الأرجنتين على المكسيك 2-صفر على استاد لوسيل بفضل هدفي ميسي وإنزو فرنانديز في الشوط الثاني ليتقدم الفائز إلى المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق نقطة واحدة خلف بولندا.

وقال ميسي "إنه حمل ثقيل ألقيناه من على أكتافنا ونشعر براحة البال بعد أن عادت الأمور بين أيدينا من جديد".

وأعاق الضغط المكسيكي المتقدم هجوم الأرجنتين في الشوط الأول قبل أن يخفف هدف ميسي في الدقيقة 64 من الضغط على فريقه، الذي كان سيودع البطولة إذا خسر.

وأضاف ميسي، الذي يطلق عليه  لقب  "الماعز" أو GOAT وهي اختصار لكلمة Greatest of all times أي الأفضل في التاريخ، "أعتقد أن الشوط الأول كان صعبا بسبب الموقف الذي كنا فيه وحاجتنا للفوز، لم نتمكن من إيجاد مساحة. لم نكن ننقل الكرة من جانب إلى آخر".

وأضاف: "لكن في الشوط الثاني بدأنا في فعل ما حضرنا لأجله. بدأنا في إيجاد مساحات بين الخطوط ثم غيّر الهدف من مجريات المباراة"، مشدداً على أن "كنا بحاجة إلى الفوز ولكن كان لابد من لعب المباراة بهذه الطريقة. كان علينا الفوز ليشعر الجميع براحة البال ولكي نكون قادرين على التعامل مع مباراة بولندا بطريقة مختلفة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2022-11-27
07:58 | 2022-11-27
07:33 | 2022-11-27
07:30 | 2022-11-27
07:15 | 2022-11-27
07:00 | 2022-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website