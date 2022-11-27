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رياضة

مواجهات حامية.. إليكم مواعيد مباريات اليوم في "المونديال"

Lebanon 24
27-11-2022 | 02:32
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يشهد برنامج مباريات "كأس العالم 2022"، اليوم الأحد، سلسلة من المواجهات القوية بين مختلف المنتخبات التي تحاول حجزَ مكانٍ لنفسها في المراحل الثانية ضمن البطولة.
 
واعتباراً من الساعة 12 ظهراً بتوقيت بيروت، يبدأ مسار المُباريات البالغ عددها 4 وهي في الجدول التالي:
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رياضة

كأس العالم2022

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