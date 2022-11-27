مواجهات حامية.. إليكم مواعيد مباريات اليوم في "المونديال"

يشهد برنامج مباريات "كأس العالم 2022"، اليوم الأحد، سلسلة من المواجهات القوية بين مختلف المنتخبات التي تحاول حجزَ مكانٍ لنفسها في المراحل الثانية ضمن البطولة.

واعتباراً من الساعة 12 ظهراً بتوقيت بيروت، يبدأ مسار المُباريات البالغ عددها 4 وهي في الجدول التالي: