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رياضة
مونديال 2022... إليكم نتائج وترتيب المجموعتين الثالثة والرابعة
Lebanon 24
27-11-2022
|
05:00
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بعد انتهاء الجولة الثانية من مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، الجارية أحداثها في قطر هذه الأيام.
تتضح الصورة بعض الشيء في هاتين المجموعتين، حيث تم الكشف عن أول فريق يخرج من البطولة، أو على الأقل ضمن عدم تأهله للدور الثاني، فيما عرف أول منتخب يتأهل لدور الستة عشر.
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وبحسب نتائج اليومين الماضيين، فقد أقصيت قطر من الدور الثاني بعد تعرضها لخسارتين متتاليتين، أمام كل من الإكوادور والسنغال، وبقيت من دون نقاط.
وتأهلت فرنسا لدور الستة عشر بعد أن حققت فوزين متتاليين، حيث فازت على كل من أستراليا والدنمارك، وجمعت 6 نقاط كاملة.
وأحيت الأرجنتين آمالها بالفوز على المكسيك وخسارة السعودية أمام بولندا.
وكانت الأرجنتين تعرضت لخسارة مفاجئة أمام السعودية بهدفين لهدف في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.
وفي ما يلي نتائج وترتيب المجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم بعد الجولة الثانية:
المكسيك 0 بولندا 0
الأرجنتين 1 السعودية 2
الأرجنتين 2 المكسيك 0
بولندا 2 السعودية 0
الترتيب
لعب فوز تعادل خسارة له عليه نقاط
بولندا 2 1 1 0 2 0 4
الأرجنتين 2 1 0 1 3 2 3
السعودية 2 1 0 1 2 3 3
المكسيك 2 0 1 1 0 2 1
المصدر:
سكاي نيوز
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