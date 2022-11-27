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رياضة

تشافي: برشلونة "منعني" من الانضمام للمنتخب البرازيلي

Lebanon 24
27-11-2022 | 08:00
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كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أنه تلقى عرضا للانضمام للجهاز الفني للمنتخب البرازيلي قبل بطولة كأس العالم، ولكنه رفضه من أجل تدريب الفريق الإسباني.

وتولى تشافي، لاعب المنتخب الإسباني السابق، تدريب برشلونة خلفا لرونالد كومان العام الماضي، وساعد الفريق في إحياء حظوظه منذ وصوله.
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وكشف تشافي أن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم روجيريو كابوكالو تواصل معه للحصول على منصب في الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي، أثناء تدريبه فريق السد، ولكنه رفض هذا العرض من أجل تدريب برشلونة.

وقال تشافي لشبكة "إي.إس.بي.إن": "كانت فرصة جاءت من رئيس الاتحاد البرازيلي"، وأضاف: "جاءوا إلى قطر، وتحدثوا معي. وسألوني إذا كان من الممكن أن أصبح جزء من الجهاز الفني بقيادة تيتي".

وأكد: "لكنني أردت أن أصبح مديرا فنيا، وليس مساعدا. كانت فرصة هائلة- كانت فرصة لصنع التاريخ، أن أكون أول أوروبي يعمل في المنتخب البرازيلي لكرة القدم".
 
المصدر: العربية
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