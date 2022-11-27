تحذير من مدرب المكسيك للمنتخب السعودي: طالما هناك فرصة سنستغلها

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أعلن مدرب المنتخب المكسيكي لكرة القدم خيراردو مارتينو، السبت، أنه يتوقع مواجهة قوية ضد السعودية في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال قطر، محذرا من أنه "طالما هناك فرصة للتأهل، ستحاول المكسيك استغلالها"، وفق فرانس برس.وعقّدت المكسيك مهمتها في بلوغ الدور الثاني بخسارتها أمام الأرجنتين صفر-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، حيث تجمد رصيدها عند نقطة واحدة وتراجعت إلى المركز الرابع الأخير بفارق ثلاث نقاط خلف بولندا المتصدرة ونقطتين خلف الأرجنتين والسعودية.وباتت المكسيك بحاجة إلى الفوز على السعودية بثلاثة أهداف على الأقل، الأربعاء المقبل، لضمان التأهل، مع تعثر بولندا أمام الأرجنتين.وقال مارتينو في المؤتمر الصحافي عقب الخسارة أمام الأرجنتين "طالما لا تزال لدينا فرصة، علينا أن نحاول استغلالها".وأضاف: "السعودية بحاجة إلى الفوز بهذه المباراة، ونحن كذلك. هي بحاجة إلى تسجيل الأهداف ونحن أيضا".وتابع: "لقد حافظنا على رؤوسنا مرفوعة في مواجهة خصم كبير وأنا متأكد من أننا سنبذل قصارى جهدنا في المباراة المقبلة".وعن المجموعة، يقول المحلل الرياضي عبد الناصر حرب، في حديث لموقع "الحرة" إنه في الجولة الأخيرة بالنسبة لمجموعة السعودية، يلعب الأخضر بوجه المكسيك، في حين تلعب بولندا بوجه الأرجنتين، وفي حال فازت السعودية على المكسيك تتأهل فورا.أما في حال تعادلت السعودية مع المكسيك، وخسرت الأرجنتين بوجه بولندا، تتأهل السعودية أيضا.لأنه في هذه الحالة، يصبح مع الفريق الأخضر أربع نقاط، وفي حال ربحت بولندا على الأرجنتين يصبح مع بولندا 7 نقاط، ومع الأرجنتين 3 نقاط والمكسيك نقطتين، فتتأهل بولندا الأولى والسعودية الثانية.أما إذا فازت الأرجنتين على بولندا وتعادلت السعودية مع المكسيك، فعندها تتأهل الأرجنتين مع 6 نقاط، وبولندا مع 4 نقاط، والسعودية 4 نقاط، والمكسيك نقطتين، وفي هذه الحالة، يُحتسب فرق الأهداف بين بولندا والسعودية، وإلى حد الآن فرق الأهداف هو لصالح بولندا، التي معها هدفين، في حين أن السعودية معها هدف سالب.