Advertisement

رياضة

كسر في 3 أضلع.. مدافع برتغالي يغيب عن باقي مباريات منتخبه في المونديال

Lebanon 24
27-11-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1014729-638051551995639959.jpg
Doc-P-1014729-638051551995639959.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب مدافع البرتغال، دانيلو بيريرا، بكسر في ثلاثة أضلع في تدريبات منتخب بلاده وسيغيب عن المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات في مونديال قطر 2022، بحسب ما أعلنت مصادر مقربة من المنتخب لفرانس برس، الأحد.
Advertisement

وأصيب دانيلو الذي خاض الدقائق الكاملة للمباراة الأولى ضد غانا (3-2)، الخميس، بسبب غياب قطب الدفاع المصاب بيبي، خلال التدريبات، السبت.

وأوضح الاتحاد البرتغالي للعبة أن "الفحوصات كشفت عن كسر في ثلاثة أضلع بالجهة اليمنى. سيغيب عن صفوف المنتخب الوطني".

ويغيب مدافع باريس سان جرمان الفرنسي البالغ من العمر 31 عاما (64 مباراة دولية، هدفان) عن مواجهة الأوروغواي، الاثنين، في الجولة الثانية، حيث تملك البرتغال فرصة التأهل إلى ثمن النهائي في حال فوزها، ثم ضد كوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل.

وأضاف المصدر ذاته أن دانيلو سيخضع لفحوصات إضافية، ستحدد ما إذا كان قادرا على اللعب مرة أخرى في حال تأهل البرتغال إلى الدور الثاني.

في المقابل، غاب زميله في النادي الباريسي، نونو منديش، عن التدريبات، السبت، حيث تابع علاجه على غرار الأيام السابقة بسبب إجهاد في العضلات، كما هي حال لاعب الوسط أوتافيو الذي لعب أساسيا ضد غانا.
 
(الحرة) 

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-11-27
13:40 | 2022-11-27
13:06 | 2022-11-27
12:28 | 2022-11-27
11:25 | 2022-11-27
11:00 | 2022-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website