كسر في 3 أضلع.. مدافع برتغالي يغيب عن باقي مباريات منتخبه في المونديال

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أصيب مدافع البرتغال، دانيلو بيريرا، بكسر في ثلاثة أضلع في تدريبات منتخب بلاده وسيغيب عن المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات في مونديال قطر 2022، بحسب ما أعلنت مصادر مقربة من المنتخب لفرانس برس، الأحد.وأصيب دانيلو الذي خاض الدقائق الكاملة للمباراة الأولى ضد غانا (3-2)، الخميس، بسبب غياب قطب الدفاع المصاب بيبي، خلال التدريبات، السبت.وأوضح الاتحاد البرتغالي للعبة أن "الفحوصات كشفت عن كسر في ثلاثة أضلع بالجهة اليمنى. سيغيب عن صفوف المنتخب الوطني".ويغيب مدافع باريس سان جرمان الفرنسي البالغ من العمر 31 عاما (64 مباراة دولية، هدفان) عن مواجهة الأوروغواي، الاثنين، في الجولة الثانية، حيث تملك البرتغال فرصة التأهل إلى ثمن النهائي في حال فوزها، ثم ضد كوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل.وأضاف المصدر ذاته أن دانيلو سيخضع لفحوصات إضافية، ستحدد ما إذا كان قادرا على اللعب مرة أخرى في حال تأهل البرتغال إلى الدور الثاني.في المقابل، غاب زميله في النادي الباريسي، نونو منديش، عن التدريبات، السبت، حيث تابع علاجه على غرار الأيام السابقة بسبب إجهاد في العضلات، كما هي حال لاعب الوسط أوتافيو الذي لعب أساسيا ضد غانا.