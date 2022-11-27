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رياضة

في أول لحظة.. ما سبب استبدال حارس منتخب المغرب أمام بلجيكا؟

Lebanon 24
27-11-2022 | 08:52
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لاحظ متابعون لمباراة المغرب وبلجيكا استبدال حارس "أسود الأطلس" في أولى لحظات المواجهة، مما طرح تساؤلات كثيرة عن السبب.

وكان من المفترض أن يدخل ياسين بونو كحارس رسمي للمنتخب المغربي، لكن جرى استبداله بمنير المحمدي قبل ثوان قليلة من إعطاء صافرة البداية.
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وقالت تقارير إعلامية محلية إن بونو اضطر لمغادرة أرضية ملعب "الثمامة"، بعد أداء النشيد الوطني.

وأضافت أن بونو، البالغ من العمر 31 عاما، غادر بعدما أحس بدوار في الرأس وعدم اتزان.
 
ويتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة بعد فوزه بشق الأنفس على منتخب كندا بهدف نظيف، بينما تعادل المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتي سلبيا.

وسيضمن منتخب بلجيكا تأهله رسميا في حال فوزه على المنتخب المغربي، بينما سيقترب الأخير بقوة نحو التأهل للدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه إذا ما حقق الفوز على الشياطين الحمر.
 
(سكاي نيوز عربية) 

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