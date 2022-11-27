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رياضة

مفاجأة "الدقيقة الأخيرة".. لماذا ألغي هدف المغربي زياش بمرمى بلجيكا؟

Lebanon 24
27-11-2022 | 09:16
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شهدت الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع في مباراة المغرب وبلجيكا بالمجموعة السادسة للمونديال، الأحد، لقطة مؤلمة لمنتخب "أسود قرطاج"، بعد احتفالات عارمة بتسجيل "الهدف الأول" في المونديال.

وأحرز حكيم زياش، نجم تشلسي الإنكليزي، هدفا في شباك الحارس البلجيكي العملاق تيبو كورتوا من تسديدة مباشرة من ركلة حرة، لتنطلق الأفراح في الملعب وفي مدرجات ملعب "الثمامة" التي احتشدت بالجماهير العربية.
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لكن حكم المباراة، المكسيكي سيزار راموس، استدعي إلى شاشة تقنية الحكم المساعد، "الفار"، ليراجع الهدف، ويقرر إلغاءه بعد ثوان.

واستغرب مراقبون استدعاء الحكم لأخذ قراره في الهدف الذي ألغي بدافع التسلل، وهو أمر يحسم من غرفة الفار، وليس بأخذ رأي الحكم؟.

لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن إلغاء الهدف جاء بسبب تداخل زميل زياش"المتسلل" رومان سايس، وهو الذي أعاق رؤية كورتوا للكرة.

(الحرة) 

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