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رياضة

خرج عن صمته.. مشجع المغرب الشهير يرد على المتنمرين (صورة)

Lebanon 24
27-11-2022 | 09:28
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خرج المشجع المغربي محمد الشرفي عن صمته، بعد موجة التنمر والسخرية التي تعرض لها، عقب ظهوره على شاشات التلفاز من مدرجات ملعب "البيت" في قطر، وهو يشجع منتخب بلاده أمام كرواتيا، وذلك بسبب شكل أسنانه.
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وفي لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، أثناء توجهه حضور منتخب المغرب أمام بلجيكا، الأحد، قال محمد الشرفي: "أشكر كل من تضامنوا معي".

واستطرد مشيرا إلى ابنه الذي وقف بجواره: "الحمد لله هذا ابني.. انظروا كم هو وسيم!.. هذا الشبل من ذاك الأسد (في إشارة إلى نفسه). تبارك الله إنه جميل جدا".
 
وتابع: "ما أعانيه في أسناني أمر طبيعي وأحمد الله عليه.. واللحم (اللثة) مريض".
 
 
واختتم الرجل الذي عرف بحبه ودعمه الشديد لـ"أسود الأطلس": "أشكر جميع العرب والمغاربة الذين تضامنوا معي.. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم".

وكان الرجل قد ظهر وهو يهتف بالتشجيعات في المدرجات، رافعا علم المغرب، في لحظة تلقائية التقطتها عدسات الكاميرا، إلا أن العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تلقفوا هذه اللقطة بكثير من السخرية بسبب شكل أسنانه، حيث ظهر بسن واحدة.

وقال تعليق انتشر كالنار في الهشيم: "كان على المشجع إصلاح شكل أسنانه عوض الذهاب للتشجيع"، في إشارة لتكلفة السفر التي كان يمكن أن يستثمرها في إصلاح أسنانه.

وأثار هذا التعليق جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تضامن عدد كبير من المغاربة مع المشجع، الذي انتشرت صورته بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ووقع المشجع ضحية للتنمر.
 
ورد أحد المتضامنين قائلا: "هناك بعض الناس تهتم بأتفه الأمور. لماذا تستهزؤون بأسنان الرجل، ألا تتعبون من التنمر؟!"

وأضاف آخر: "عيب عليكم، هذا أخونا، وهو مشجع مغربي في منتهى السعادة بتشجيع المنتخب. عوض الاستهزاء به، لماذا لا تشاطرونه فرحته".

وجاء في تعليق لمُغرد آخر: "الرجل قطع كل هذه المسافة لتشجيع الأسود وعيناه تفيضان بحب الوطن، هناك من لم يخرج من بيته حتى ويهاجم الناس من خلف هاتفه".
 
(سكاي نيوز عربية) 

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