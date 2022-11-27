9 حكام للمباراة الواحدة.. رقم قياسي لأول مرة في تاريخ كأس العالم

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يشهد كأس العالم لكرة القدم في قطر أشياء جديدة كثيرة تحدث لأول مرة في تاريخ البطولة، منها وجود حكم احتياطي للحكمين المساعدين لأول مرة في تاريخ كأس العالم.ولا يظهر الحكم الاحتياطي لمشاهدي المباريات عبر التلفاز إلا بشكل نادر، لأنه يجلس أمام مدخل الملعب خلف الحكم الرابع الذي يقف بشكل دائم طوال سير المباراة.وسألت الجزيرة نت أحد مرافقي حكام مونديال قطر (وهو حكم سابق) عن وظيفة هذا الحكم الخامس في أرض الملعب، فقال إنه احتياطي للحكمين المساعدين في المباراة، مثل الحكم الرابع الذي من مهامه أنه احتياطي لحكم الساحة لتعويضه إذا أصيب أو لم يستطع إكمال المباراة لأي سبب.وأضاف أنها سابقة في تاريخ كأس العالم لم تحدث من قبل في أي بطولة رسمية أو ودية.ومن خلال متابعاتي للمباريات، وجدت أن الحكم الاحتياطي للمساعدين يساعد الحكم الرابع في بعض المهام، منها التبديلات والسيطرة على المناطق الفنية للجهازين الفنيين للمتنافسين في المباراة.