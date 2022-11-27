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رياضة

9 حكام للمباراة الواحدة.. رقم قياسي لأول مرة في تاريخ كأس العالم

Lebanon 24
27-11-2022 | 09:51
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يشهد كأس العالم لكرة القدم في قطر أشياء جديدة كثيرة تحدث لأول مرة في تاريخ البطولة، منها وجود حكم احتياطي للحكمين المساعدين لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

ولا يظهر الحكم الاحتياطي لمشاهدي المباريات عبر التلفاز إلا بشكل نادر، لأنه يجلس أمام مدخل الملعب خلف الحكم الرابع الذي يقف بشكل دائم طوال سير المباراة.
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وسألت الجزيرة نت أحد مرافقي حكام مونديال قطر (وهو حكم سابق) عن وظيفة هذا الحكم الخامس في أرض الملعب، فقال إنه احتياطي للحكمين المساعدين في المباراة، مثل الحكم الرابع الذي من مهامه أنه احتياطي لحكم الساحة لتعويضه إذا أصيب أو لم يستطع إكمال المباراة لأي سبب.

وأضاف أنها سابقة في تاريخ كأس العالم لم تحدث من قبل في أي بطولة رسمية أو ودية.

ومن خلال متابعاتي للمباريات، وجدت أن الحكم الاحتياطي للمساعدين يساعد الحكم الرابع في بعض المهام، منها التبديلات والسيطرة على المناطق الفنية للجهازين الفنيين للمتنافسين في المباراة.
 
وبذلك يكون عدد الحكام الذين تعينهم لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) على أرض الملعب 5 حكام هم: حكم الساحة ومساعداه، والحكم الرابع والاحتياطي للمساعدين، بالإضافة إلى 4 حكام في غرفة تقنية الفيديو "فار" (VAR)، وهو رقم قياسي لعدد حكام المباراة في تاريخ أي بطولة.

ولأول مرة في تاريخ كأس العالم يتم اختيار 129 حكما للبطولة منهم سيدات، وهو رقم قياسي آخر، ويبلغ نحو ضعف العدد الذي كان يتم اختياره في النسخ السابقة.

وأعلن الفيفا في أيار الماضي عن قائمة تضم 36 حكمًا للساحة، و69 حكمًا مساعدًا، و24 حكما لتقنية الفيديو لقيادة مباريات كأس العالم في قطر.
 
(الجزيرة) 

رياضة

كأس العالم2022

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