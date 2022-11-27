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رياضة

تألق عربيّ جديد في "المونديال"... المغرب يُسقط بلجيكا بهدفين (فيديو)

Lebanon 24
27-11-2022 | 09:59
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حقق المنتخب المغربي انتصارا ثمينا على نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما، لحساب الجولة الثالثة لدور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

وجاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 72 من أقدام عبد الحميد صابري، قبل أن يضيف زكرياء أبو خلال الهدف الثاني في الدقيقة 92.
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وبهذا الانتصار، بات "أسود الأطلس" يتصدرون المجموعة السادسة بأربع نقاط، فيما تجمد رصيد "الشياطين الحمر" في 3 نقاط.

وكان المنتخب المغربي تعادل سلبا مع كرواتيا، فيما فازت بلجيكا على كندا بهدف نظيف.
 
 
 
 
 
(سكاي نيوز - bein spors)

رياضة

كأس العالم2022

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