تألق عربيّ جديد في "المونديال"... المغرب يُسقط بلجيكا بهدفين (فيديو)

⚽️🇲🇦 هـــدف | عبدالحميد صابري يسدد ركلة حرة مباشرة ويضعها في الشباك مباشرة مسجلاً هدف التقدم لأسود الأطلس
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🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #بلجيكا_المغرب #Qatar2022 #WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TVwf1tI9C7
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2022
⚽️🇲🇦 هـــدف | عبدالحميد صابري يسدد ركلة حرة مباشرة ويضعها في الشباك مباشرة مسجلاً هدف التقدم لأسود الأطلس
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #بلجيكا_المغرب #Qatar2022 #WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TVwf1tI9C7
⚽️🇲🇦 هجمة مرتدة رائعة للمغرب زياش مرر لبوخلال داخل منطقة الجزاء الذي أودعها الشباك بطريقة رائعة.
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GQBz
📱 https://t.co/alkogGuf3u#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #بلجيكا_المغرب #Qatar2022 #WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/20MEwQLKTm
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2022
⚽️🇲🇦 هجمة مرتدة رائعة للمغرب زياش مرر لبوخلال داخل منطقة الجزاء الذي أودعها الشباك بطريقة رائعة.
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GQBz
📱 https://t.co/alkogGuf3u#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #بلجيكا_المغرب #Qatar2022 #WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/20MEwQLKTm