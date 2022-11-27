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رياضة

بطولة لبنان في كرة القدم: "الأنصار" انتزع الصدارة من "البرج"

Lebanon 24
27-11-2022 | 11:25
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انتزع "الأنصار" حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة لبنان لكرة القدم (14 لقبا)، صدارة الدوري العام الـ63 من البرج بفارق نقطة واحدة، بفوزه على ضيفه الحكمة بيروت 1 - 0، وذلك في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب امين عيد النور البلدي في بحمدون في المرحلة التاسعة.
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وسجل اصابة الفوز لـ"الزعيم الاخضر" المهاجم السنغالي الحاج مالك تال في الدقيقة 80.
وأكمل الحكمة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56، بعد طرد الحكم ماهر العلي مهاجمه الهداف السنغالي بوكونتا سار.
وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، تعادل النجمة والتضامن صور سلبا.
 
 
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