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رياضة

مدرب المغرب يعلق على الفوز التاريخي وإصابة حارس المرمى

Lebanon 24
27-11-2022 | 12:28
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علق وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغرب، يوم السبت، ما سبب استبدال ياسين بوو حارس عرين "أسود الأطلس، في المباراة التي حقق فيها رفاق زياش فوزا تاريخيا بلجيكا.

وقال الركراكي "بعد الإحماء لم يكن ياسين بونو على ما يرام، ففضلت أن يشارك من هو جاهز بنسبة 100%".
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وكان من المفترض أن يدخل بونو كحارس رسمي للمنتخب المغربي، لكن جرى استبداله بمنير المحمدي قبل ثوان قليلة من إعطاء صافرة البداية.
وأضاف مدرب "أسود الأطلس" قائلا "في هذا النوع من المسابقات بين العرض والفوز اخترنا الفوز، يمكننا تحقيق أمور جميلة، ومن دون الجماهير لم نكن قادرين على تحقيق هذا الإنجاز".

رياضة

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