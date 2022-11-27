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رياضة

كرواتيا تهزم كندا برباعية وتقصيها من كأس العالم

Lebanon 24
27-11-2022 | 13:06
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أنهت كرواتيا أحلام المنتخب الكندي العائد إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ العام 1986، ففازت عليه 4-1 وأقصته من مونديال قطر 2022 لكرة القدم باكراً، لتتصدّر مجموعتها السادسة بفارق الأهداف عن المغرب.

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وسجّل رباعية كرواتيا، أندري كراماريتش (36 و70)، ماركو ليفايا (44)، ولوفرو ماير (90+4)، فيما أحرز ألفونسو ديفيس هدف كندا الوحيد (2).
 
(العربية)

رياضة

كأس العالم2022

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