كرواتيا تهزم كندا برباعية وتقصيها من كأس العالم

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أنهت كرواتيا أحلام المنتخب الكندي العائد إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ العام 1986، ففازت عليه 4-1 وأقصته من مونديال قطر 2022 لكرة القدم باكراً، لتتصدّر مجموعتها السادسة بفارق الأهداف عن المغرب.وسجّل رباعية كرواتيا، أندري كراماريتش (36 و70)، ماركو ليفايا (44)، ولوفرو ماير (90+4)، فيما أحرز ألفونسو ديفيس هدف كندا الوحيد (2).