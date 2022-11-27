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رياضة

بينها البرازيل والبرتغال.. 4 مباريات نارية اليوم الاثنين في كأس العالم (صورة)

Lebanon 24
27-11-2022 | 23:30
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يشهد اليوم التاسع من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر، أربع مباريات مثيرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.
وفي ما يلي جدول مباريات اليوم الاثنين 28 تشرين الثاني 2022 لمونديال قطر:
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المجموعة السابعة (G)

الكاميرون x صربيا – الساعة (12:00) بتوقيت بيروت.

المجموعة الثامنة (H):

كوريا الجنوبية x غانا – الساعة (3:00) بتوقيت بيروت.

المجموعة السابعة (G):

البرازيل x سويسرا – الساعة (6:00) بتوقيت بيروت.

المجموعة الثامنة (H):

البرتغال x الأوروغواي – الساعة (9:00) بتوقيت بيروت.
 
 

رياضة

كأس العالم2022

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