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رياضة

من الأقرب للتأهل بين تونس وأستراليا والدنمارك؟

Lebanon 24
28-11-2022 | 02:00
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خسر منتخب تونس أمام أستراليا بنتيجة (0-1) في المباراة التي جمعتهما باستاد "الجنوب"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتواجه تونس في الجولة الثالثة والأخيرة منتخب فرنسا على ملعب المدينة التعليمية، في حين تواجه أستراليا منتخب الدنمارك على ملعب الجنوب، وتقام المباراتان، يوم الأربعاء المقبل، في نفس التوقيت عند الخامسة مساء بتوقيت بيروت.
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مَن الأقرب للتأهل بين تونس والدنمارك وأستراليا ؟
 
 يحتل منتخب "نسور قرطاج" المركز الرابع للمجموعة بنقطة واحدة، وهناك احتمالان لتأهل نسور قرطاج، كلاهما يتطلب الفوز على فرنسا، حيث يصعد المنتخب التونسي المركز الثاني، في حال فوزه على الديوك، مقابل تعادل أستراليا مع الدنمارك. أما في حالة فوز الدنمارك على أستراليا، فإن منتخب تونس سيكون مطالبًا بتحقيق فوز عريض على فرنسا.

4 تغييرات منتظرة في تشكيل فرنسا أمام تونس
 
يحتل منتخب أستراليا المركز الثاني، ويحتاج الفوز في الجولة الأخيرة على الدنمارك، لخطف بطاقة التأهل الثانية، حتى لو فاز نسور قرطاج على فرنسا. وإذا تعادلت أستراليا مع الدنمارك، فإنها ستتأهل إلى الدور الثاني، بشرط هزيمة تونس أو تعادلها أمام فرنسا.

ويحتاج منتخب الدنمارك، صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، إلى الفوز على أستراليا من أجل التأهل، بشرط هزيمة منتخب تونس أو تعادله أمام فرنسا.
 
كما يمكن للدنمارك التأهل في حال الفوز على أستراليا، وفوز تونس على فرنسا بفارق هدف وحيد.
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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