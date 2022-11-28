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رياضة

ما هو أسرع هدف في تاريخ كأس العالم؟

Lebanon 24
28-11-2022 | 05:00
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حقق العديد من النجوم أرقاماً قياسية في المونديال على مر العصور، وتسابق العديد في تحطيمها بعد ذلك، ونجحت مجموعة من الأساطير في تحطيم البعض، وظل البعض الآخر صامدًا عبر الزمن.

ومن الأرقام القياسية في المونديال، هو الهدف الأسرع في التاريخ على مر العصور. اذاً ما هو أسرع هدف في تاريخ كأس العالم؟
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أسرع هدف في تاريخ كأس العالم هو هدف هاكان شوكور الذي سجله لمنتخب تركيا في شباك كوريا الجنوبية بمونديال 2002، وجاء الهدف بعد 11 ثانية فقط من بداية المباراة.

كسر التركي آن ذاك رقمًا ظل صامدًا منذ كأس العالم 1962، والذي كان مسجلاً باسم فاسلاف ماسيك التشيكي، وقد أحرز الهدف بعد 16 ثانية من بداية مباراة منتخب بلاده ضد المكسيك.
 
أسرع هدف في مونديال قطر
 
وفي كأس العالم 2022، أحرز لاعب بايرن ميونيخ، ألفونسو ديفيز، هدف منتخب كندا الأول، في بطولة كأس العالم قطر بمرمى كرواتيا، خلال المباراة التي لعبت على ملعب استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء الهدف سريعًا من هجمة منظمة بدأت من الحارس ميلان بوتشان، قبل أن يُرسل تاجون بوتشان عرضية رائعة تلقاها نجم الفريق ألفونسو ديفيز، الذي سدد بالرأس ليسكنها شباك وصيف بطل العالم.

وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية للأرقام والإحصائيات، أنّ هدف ديفيز، والذي جاء بعد 68 ثانية فقط، هو ثاني أسرع هدف في مباراة دور المجموعات.

وأوضحت أنّ أسرع من سجّل هدفًا في تاريخ كأس العالم بدور المجموعات، كان الأميركي كيلنت ديمبسي، والذي أحرز هدفًا بعد 29 ثانية فقط في شباك غانا في كأس العالم البرازيل 2014. 

كما يُعد هدف ديفيز هو أسرع هدف على الإطلاق حتى الآن في النسخة الـ22 من كأس العالم قطر 2022. 

ما هي أسرع أهداف كأس العالم على مر التاريخ؟
 
 أحرز ألفونسو دافيس هدفًا لمنتخب كندا في شباك كرواتيا في الثانية 68 من مباراة بدور مجموعات كأس العالم 2022، ورغم سرعته إلى أنه غير موجود في قائمة أسرع 10 أهداف في المونديال.


لكن هدف الكندي الدولي هو ثاني أسرع الأهداف في دور المجموعات بعد هدف ديمبيسي لصالح منتخب أمريكا في شباك غانا بنسخة البرازيل 2014، والذي جاء بعد 29 ثانية.
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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