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رياضة

مدرب الأوروغواي يُحذر لاعبيه من قوة المنتخب البرتغالي

Lebanon 24
28-11-2022 | 08:00
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حذر دييغو ألونسو مدرب منتخب الأوروغواي، لاعبيه من قوة منتخب البرتغال، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بينهما في كأس العالم 2022.
 
ويلتقي منتخب الأوروغواي مع منتخب البرتغال، اليوم الإثنين، على استاد لوسيل ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثامن من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.
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وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "يملك منتخب البرتغال لاعبين مخضرمين وجيدين، ولديهم مدرب مميز وصاحب خبرة، ما جعلهم منتخبًا يشكل خطرًا علينا في اللقاء".

وأضاف: "لدينا ترسانتنا الخاصة، وطريقة لعب خاصة بنا، وسنحاول أن نكسب المباراة عبر تقديم أفضل أداء ممكن".


وختم ألونسو حديثه: "يلعب منتخب البرتغال بخط هجوم شرس ولديهم تكامل في الدفاع والهجوم، سنضغط عليهم بقوة، وسنحاول استغلال نقاط ضعفهم لحسم اللقاء لصالحنا".

وتعادل منتخب الأوروغواي مع منتخب كوريا الجنوبية سلبيًا بدون أهداف، في اللقاء الذي أُقيم على استاد المدينة التعليمية، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.
 
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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