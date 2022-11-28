هل يعود نيمار من الإصابة أمام الكاميرون؟

تعرّض نجم منتخب البرازيل نيمار لإصابة في الكاحل الأيمن، وغادر الملعب وهو يعرج، وذلك في مباراة منتخب بلاده مع صربيا في مونديال قطر 2022.

وخضع نيمار بعد الاصابة، لفحص بالرنين المغناطيسي، وتبين أن الاصابة هي تمزقاً في أربطة الكاحل، وأكد طبيب المنتخب أنه سيغيب بالتأكيد عن المباراة المقبلة، مؤكداً أنه سيخضع لعلاج لتجهيزه للعب مرة ثانية في كأس العالم.

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وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة اليوم مع سويسرا، بدا مدرب البرازيل تيتي واثقاً ان نيمار سيعود بالتأكيد للمشاركة في البطولة الحالية، كما حال زميله المدافع دانيلو الذي أصيب أيضاً في الكاحل خلال الجولة الافتتاحية.

وبعد تردد تيتي، بدأت وسائل الإعلام تتحدث عن إمكانية عدم تعافيه في الوقت المناسب، لكن زميله في النادي الباريسي المدافع ماركينيوس، قال إن نيمار يمضي أيامه بالخضوع للعلاج الطبيعي المكثف منذ تعرضه للإصابة، وذلك بهدف التعافي في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا السياق، ذكر موقع "brasil football" أن نيمار قد يعود للمشاركة مع منتخب البرازيل في مباراته ضد الكاميرون.



وقال الموقع في منشور له على "فيسبوك": "جلبت الـ 48 ساعة الأولى بعد إصابة كاحله الأيمن بشرى سارة للبرازيليين".

وبحسب الموقع، فإن الرقم 10 (نيمار) قد يكون متاحاً لتيتي بالفعل في مباراة ضد الكاميرون، آخر مرحلة من دور المجموعات، الجمعة المقبلة".



وستلعب البرازيل في مواجهة سويسرا اليوم الاثنين، بدون نجمها الأبرز نيمار الذي استبعد من تشكيلة المباراة بسبب الإصابة.