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رياضة

مواجهة نارية.. البرازيل تقابل سويسرا وعينها على صدارة المجموعة

Lebanon 24
28-11-2022 | 08:00
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يستضيف اليوم الاثنين ملعب ستاد Stadium 974 في العاصمة القطرية الدوحة، مواجهة قوية ومثيرة، حيث يلتقي منتخب البرازيل نظيره السويسري  في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للعام 2022.
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بطاقة المباراة:
 
المجموعة: السابعة

الجولة: الثانية
 
المكان: استاد 974
 
التاريخ: الاثنين 28 تشرين الثاني 2022

صافرة البداية: 6 مساء، بتوقيت بيروت
 

الحكم: إيفان بارتون، يعاونه الحكم دافيد جونثان موران سانتوس

حكم تقنية الفيديو المساعد:  درو فيشير.
 
 
مواجهات البرازيل وسويسرا
 
 
 واجه المنتخب البرازيلي نظيره المنتخب السويسري في تسع مباريات في تاريخ كرة القدم، وقد فاز المنتخب البرازيلي بثلاث مباريات منها، بينما تمكن المنتخب السويسري من الفوز في مباراتين خلال جميع المواجهات، أما الأربع مواجهات المتبقية فقد انتهت بالتعادل.
مواجهات في كأس العالم
 
 تواجه المنتخبين مرتين في كأس العالم، وفي المرتين كانت النتيجة هي التعادل.
 
وكانت المواجهة الأولى قد حصلت عام 1950 ضمن دور المجموعات بمدينة ساو باولو وتعادلا خلالها المنتخبان بنتيجة هدفين لكل منهما.
 
 
أما المواجهة الثانية فقد كانت في بطولة كأس العالم للعام 2018 بروسيا وتعادلا خلالها الفريقان بنتيجة هدف واحد لكل فريق.



سجل الأهداف
 
 
 هز فريق المنتخب البرازيلي شباك مرمى المنتخب السويسري إحدى عشرة مرة، بينما تمكن فريق المنتخب السويسري من هز شباك منتخب البرازيل تسع مرات.
 
 
 
الهدافون في مباراة البرازيل وسويسرا قبل مونديال 2022
 
 منتخب البرازيل: سوكراتيس هدفان، زيكو هدف، كاكا هدف، زي سيرجيو هدف.

 منتخب سويسرا: ساكس فاتون هدفان.
 
 
التشكيلة المتوقعة:
 
سويسرا: يان سومير، ريكاردو رودريغيز،  نيكو إلفيدي، مانويل أكانجي، سيلفان فيدمير، غرانيت تشاكا، ريمو فريلير، ديغيبري سو، روبين فارغاز، بريل إمبولو، وغيردان شاكيري.
 
حراسة المرمى: أليسون بيكير، أليسكس ساندرو،  تياغو سيلفا، ماركينيوس، دانيلو، كاسيميرو، فريد، أنتوني، فينيسيوس جونيور، ريتشاليسون، ورافينيا.
 
 

رياضة

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